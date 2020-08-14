نجل طبيب الغلابة: "مكنش بيفطر إلا الساعة 1 ليلا بعد ما يرجع من شغله"

قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن الوصية الأهم التي أوصاه بها والده، هي الفقراء، وضرورة التواصل والتعامل معهم دون أي تعالي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "طلب مننا نكون قريبين من الفقراء ونخدمهم".

وتابع: "والدي كان زاهدًا للغاية، لم يكن يقم بأي شيء في حياته حتى السفر، إلا أنه كان يعمل، ولم يكن يحصل على إجازات أبدًا".

وأردف: "والدي مكنش بيفطر ولا يتغدى، كان يستيقظ في الثامنة صباحًا، ويقوم ببعض الأعمال، ويخرج من منزله الساعة التاسعة، وقبل المعاش كان يذهب إلى المركز الطبي حتى الساعة 2 ظهرًا، ثم يذهب إلى عيادته في طنطا، حتى التاسعة مساءً، بعدها يزور عيادتين تبعدان عن طنطا بنحو 20 كيلو مترًا، ويستمر هناك لمدة ساعتين أو ثلاث لكل عيادة، ولم يكن يعد إلى منزله قبل الواحدة بعد منتصف الليل".

وأشار، إلى أنه بعد المعاش كان يذهب إلى عيادته في الساعة الثامنة والنصف تقريبًا، ثم يغادرها في الساعة الثامنة مساءً، بعدها يذهب إلى العيادتين، ويرجع إلى منزله في الساعة الواحدة صباحا".

وأوضح، أنه لم يكن يتناول طعامه قبل العودة إلى منزله، ثم يخلد إلى النوم، وقد كان نومًا خفيفًا: "كان ينام ساعتين ويستيقظ ليقرأ كتابًا، ثم ينام مرة أخرى، فقد كان مدمنًا للقراءة".