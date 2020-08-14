رئيس التحرير

محمود مسلم

نجل محمد مشالي عن عدم اهتمام والده بملابسه: "قال لي الغلابة هيخافوا"

كتب:

شريف سليمان
08:11 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن والده لم يكن يهتم بمسألة ملابسه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى "خوف الغلابة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "لما كنت بكلمه في الموضوع ده، يقول لي الغلابة بيخافوا حتى من ديكور العيادة، وممكن يقلقوا يقربوا".

وتابع: "كان بيحس إن الملابس حاجة OVER، هو مش محتاجها، وبتبقى مدعاة لخوف المريض غير المقتدر منه، لكنه كان يهتم بنظافة العيادة، ولم يكن يهتم بأن تكون ذات ديكورات فخمة".

وقال شقيق الطبيب الراحل، اللواء أسامة مشالي، إنه حاول كثيرًا إقناعه بتغيير شكل العيادة، لكنه كان مصرًا على موقفه.

اقرأ المزيد:

نجل طبيب الغلابة: "ماكانش بيفطر إلا الساعة 1 ليلا بعد ما يرجع من شغله"

شقيق طبيب الغلابة: "اليوم الوحيد اللي ماراحش فيه العيادة مات"

نجل طبيب الغلابة عن والده: "كان دايما يقولي ربنا بيبارك في القليل"

نجل طبيب الغلابة لـ"مصر تستطيع": كان يقدم العلاج مجانا لغير القادرين

شقيق طبيب الغلابة يكشف سر رفضه للإجازات الرسمية: المرض ملوش إجازة

شقيق طبيب الغلابة: كان يعطي بلا حدود.. ولا يترك الكتاب من يده

"مصر تستطيع" يخصص حلقة اليوم كصدقة جارية على روح طبيب الغلابة

جولة في حساب طبيب الغلابة الراحل خالد مكين: أطيب قلب وموسوعة طبية