نجل محمد مشالي عن عدم اهتمام والده بملابسه: "قال لي الغلابة هيخافوا"

قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن والده لم يكن يهتم بمسألة ملابسه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يرجع إلى "خوف الغلابة".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "لما كنت بكلمه في الموضوع ده، يقول لي الغلابة بيخافوا حتى من ديكور العيادة، وممكن يقلقوا يقربوا".

وتابع: "كان بيحس إن الملابس حاجة OVER، هو مش محتاجها، وبتبقى مدعاة لخوف المريض غير المقتدر منه، لكنه كان يهتم بنظافة العيادة، ولم يكن يهتم بأن تكون ذات ديكورات فخمة".

وقال شقيق الطبيب الراحل، اللواء أسامة مشالي، إنه حاول كثيرًا إقناعه بتغيير شكل العيادة، لكنه كان مصرًا على موقفه.