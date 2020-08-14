قفز من سيارة متحركة في إلى الترعة.. انتحار مدرس مصاب بكورونا بالمحلة

شهدت قرية شبرا ملكان، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم، واقعة انتحار مدرس في العقد الخامس من عمره من خلال القفز من سيارة إلى مياه ترعة هربا من إلقاء الشرطة القبض عليه عقب هروبه من العزل الصحي بمستشفى الحميات، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز المحلة، يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع مصاب بفيروس كورونا ويدعى "ع.ا.ا" 44 عاما، ويعمل مدرسا، لشروعه بالقفز فى الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحميات.

انتقلت الأجهزة الأمنية تحت قياده اللواء هيثم عطا حكمدار مركزي المحلة وسمنود، إلى مكان الحادث، حيث تبين من خلال التحقيقات، أن المصاب كان محتجزا بمستشفى الحميات بسبب إصابته بفيروس كورونا وحاول الهروب ولكنه فشل وتم تسليمه لأسرته وعند معاودته إلى منزله قفز من السيارة وسقط فى الترعة وتوفى غرقا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها لمعرفة أسباب الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.