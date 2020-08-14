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شقيق مشالي: كان مقتنعا بإنجازات السيسي.. وننظر في جعل العلاج مجانيا بعيادته

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شريف سليمان
09:44 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

قال اللواء أسامة مشالي، شقيق الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن شقيقه الراحل، كان يطلب منه استئذان المرضى في عيادته قبل زيارته.

وأضاف مشالي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "كنت أتحدث معه في السياسة، وكان مقتنعًا للغاية بالتطورات التي حدثت في مصر، والمجهود الكبير الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "قالي ربنا يعين الرئيس على البلد، وكان متابعًا للأخبار السياسية عن كثب".

وحول مصير عيادته، قال وليد مشالي نجل طبيب الغلابة: "لو في أطباء شباب عندهم استعداد يشتغلوا بنفس أسلوب والدي ويكون الكشف بـ10 جنيهات، ويفضل مفتوح أمام البسطاء".

وقال اللواء أسامة مشالي، إن عددًا كبيرًا من الأطباء، طلبوا العمل في العيادة بنفس أسلوب طبيب الغلابة، من حيث أسعار الكشف.

وأضاف: "هنشوف لو صاحب العيادة هيرضى يستمر في إيجارها لنا أو عاوز يبيعها، ولو هيبيعها إحنا هنشتريها، وبعض الأطباء عرضوا علينا إن العمل في العيادة يكون بالمجان".

وواصل: "أتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولو 5 دقائق، نفسي أعرض موضوعات عندنا للبلد دون مقابل، ومقابلة الرئيس شرف لي".

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