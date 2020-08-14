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نجل طبيب الغلابة: تمنى أن يكون محاميا.. وقرأ في السنة والأدب والطب

كتب:

شريف سليمان
08:07 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
طبيب الغلابة

طبيب الغلابة

قال وليد محمد مشالي، نجل الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة، إن والده كان مدمنًا للقراءة، حتى أنه كان يقرأ في جميع المجالات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "كان يميل إلى القراءة في القانون، فقد كان يتمنى أن يصير محاميًا، ولولا وصية والده بأن يدخل كلية الطب، لأصبح محاميًا".

وأردف، أنه كان يقرأ كثيرًا في الطب والأدب، وتحديدًا لعباس محمود العقاد وطه حسين، وكان يقرأ في الدين والشريعة والسنة، وكان مهتمًا بالأخبار الفنية، حتى أنه كان يعرف أسماء الفنانين الجدد.

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