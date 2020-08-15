نائب رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير التعليم

ترأس الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اجتماع اللجنة العليا لتطوير التعليم بالجامعة بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير شعراوي والدكتور عبدالرحيم شولح والدكتور هشام أبو العينين نواب رئيس الجامعة السابقين ومديري المراكز والوحدات بالجامعة.

وقال المغربي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها عددا من الموضوعات من أهمها رؤية جامعة بنها للتعليم والتعلم في العام الجامعي 2020/2021، ونظام التعليم الهجين وهو عبارة عن (خليط بين التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد) نظرا لتطورات الوضع الصحي وانتشار فيروس كوفيد-19، وذلك في ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح تطبيق نظام التعليم الهجين.

وأكد الدكتور المغربي على ضرورة العمل على تطوير وتغيير اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق استراتيجيات التدريس والتقويم طبقا للرؤية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة وضع الكليات والأقسام العلمية التي تقدمت بإعداد بنوك الأسئلة وفقا للشروط والضوابط المعلنة حتى يتسنى تفعيل عمليات التعليم بالطرق الحديثة.