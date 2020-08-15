الأعلى للجامعات يقر التفاصيل النهائية لتنسيق الجامعات بعد قليل

ينعقد، بعد قليل، المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا، المشرف العام على التنسيق، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، ذلك من أجل وضع الخطوط العريضة لتنسيق الجامعات 2020.

ويناقش المجلس، استعدادت تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة المقرر انطلاقها 22 أغسطس الجاري، ومناقشة الأعداد المقررة للقبول بالكليات للعام الجامعي 2020-2021، سواء كانت بالزيادة أو الثبوت على معدلات الأعداد المقبولة بالعام الماضي.