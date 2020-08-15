إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أمر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية وذلك بعد متابعة 12 مركز شباب في ثلاث إدارات فرعية صباح اليوم.

بدأت جولة المتابعة بإدارة شباب طوخ وشملت مراكز شبرا هارس، ترسا، الحسانية، خلوة سنهرة والتي وجدت مغلقة وتغيب العاملين، وفي مركز شباب أجهور الكبرى تبين وجود عامل بقرار مجلس إدارة وتغيب العاملين عن المركز، كما شملت المتابعة مراكز قرقشندة، نامول، سنهرة وتبين انضباط العاملين بها والالتزام بالحضور وإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كما تبين من المتابعة الميدانية غلق مركز شباب جزيرة النجدي التابع لإدارة شباب قليوب وغياب العاملين عن المركز.

وفي إدارة شباب شبين القناطر شملت المتابعة مراكز شباب عرب صبيح، الزهويين، الكوم الأحمر، وتم التأكد من انضباط العاملين بالمراكز والتزامهم بإتباع الإجراءات الاحترازية.

تأتي المتابعات المفاجأة لمراكز الشباب وفقا لتوجهات الوزارة وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.