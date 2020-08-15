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توفير 120 فرصة عمل بـ15 مليون جنيه خلال شهر بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:36 م | السبت 15 أغسطس 2020
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم فى توفير 120 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر يوليو الماضي، وذلك بقروض جاوزت  15 مليونًا و87 ألف جنيه، لتنفيذ 90 مشروعًا متنوعًا بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع البنوك المصرية.

وأوضح محافظ المنوفية، أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

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