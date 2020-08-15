مصر والسودان يتفقان على تعزيز التبادل التجاري بينهما

أعلن وزير الإعلام السوداني، البيان المشترك لرؤساء وزراء مصر والسوداني، قائلا إن الجانبين ترأسا جلسة مباحثات ثنائية موسعة، كما جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام مصر الراسخ على دعم المرحلة الانتقالية في السودان والوقوف بجانب الشعب السوداني في التقدم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بين رئيسي وزراء مصر والسودان، أن الجانبين اتفقا على تعزيز التبادل التجاري بينهما، ووضع خطة عمل لتذليل العقبات التي تعترض انسياب الحركة التجارية ولا سيما طرق النقل المؤدية للمنافذ البرية.

وأوضح أن الجانبين ناقشا تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة بين الشركات المصرية للاستثمار في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية في السودان، كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال النقل والاتفاق على إعادة هيكلة وادي النيل للملاحة النهرية لرفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها.

وبحث الجانبان مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين بما يسهم فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتطوير الملاحة البحرية وتحديث اتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري الموقعة بين البلدين.