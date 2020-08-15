"محلية النواب": رسوم المحلات ستنخفض بالنجوع مقارنة بالمدن طبقا للقانون

قال محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنَّ مواعيد إغلاق المحال العامة موجودة في القانون، إذ يحصل صاحب المحل على الرخص محدد فيها موعد الفتح وموعد الغلق لكل نشاط.

وأضاف "الفيومي"، خلال تصريحات عبر برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر قناة "دي إم سي"، أنَّ بعض الانشطة تحتاج إلى مواعيد أطول، بينما تحتاج أنشطة أخرى مواعيد أقل.

وأردف أنَّه جرى إرجاء مناقشة مواعيد غلق المحلات إلى الاجتماع الثاني للجنة المحال العامة، لكن ما جرى مناقشته والموافقة عليه في الاجتماع الأول هو تصنيفات المحال العامة.

وتابع: "لدينا 316 نوعًا من أنواع المحال مصنفة على 15 مجموعة، وكل مجموعة فيها عدد من الأنشطة".

وشدد على أنَّه جرى تقسيم المحال العامة إلى 4 أقسام، الأول: يخص المحال التي تقع في النجوع والقرى، والقسم الثاني: المحال التي تقع في المدن والأحياء، والقسم الثالث: يقع في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، والقسم الرابع: في الأماكن المتميزة، حرصًا على تباين الرسوم ما بين قليلة في النجوع وكبيرة في المدن المتميزة طبقًا لما هو منصوص عليه في القانون.

واستكمل أنَّ هذه الرسوم تشمل المعاينة والتراخيص والتعديل والتنازل والحد الأدنى لتقديم الخدمة ورسوم تقديم الشيشة، لافتًا إلى أنَّه سيجرى نشر اشتراطات ورسوم تراخيص المحال عقب اعتمادها.