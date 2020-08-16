القاهرة: سكان عقار قصر النيل المنهار استلموا وحدات بالأسمرات

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن عقار شارع قصر النيل انهار في الساعة العاشرة والنصف، موضحًا أنه عبارة عن مكاتب إدارية ومعرض موبيليا، مؤكدا أنه "سيتم إصدار القرار بخصوص العقار خلال أيام قليلة، وبعد انهياره بساعتين استلم الأهالي وحداتهم في حي الأسمرات، وهي وحدات مفروشة بالكامل".

وأضاف عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "تم التعامل مع العقار، وانتشال 14 شخصًا من تحت الأنقاض وكلهم أصحاء، بالإضافة إلى 4 إصابات خفيفة ما بين اختناقات وكسور بسيطة".

وأوضح: "العقار بحالة جيدة وجرى تنكيسه في عام 1993، والانهيار كان مفاجئًا واللجنة الهندسية لم تنتهِ من قرارها وتوصياتها حتى الآن، لكننا أخلينا العقارات المجاورة وشكلنا لجنة على الفور التي أكدت أنه لا مشكلات في هذه العقارات فعاد السكان إليها مرة أخرى".