ضبط 98 ألف دولار بصحبة راكب قادم من جنوب السودان بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 98 ألف دولار مع راكب مصري فور وصوله من جنوب السودان، أخفاها داخل حقائبه وبين جيوب سحرية لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمبالغ المالية دون الإفصاح عنها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوبا، اشتبه أحمد علي مدير الجمرك في راكب مصري حاول الخروج مسرعا وسط الركاب، وبسؤاله أكد أنه لا يحمل أي متعلقات تستحق الجمارك ومعه أوراق العمل فقط، قام محمود عبد المولي مأمور الجمارك تحت إشراف أحمد سيد رئيس قسم الجمارك، بتفتيش الراكب ، وتم العثور معه علي 98 ألف دولار داخل ملفات ورقية بحقائبه ، حوالي مليون ونصف جنيه.

أمر حسين هيكل نائب مدير الإدارة بالجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وتسليمه 10 آلاف دولار فقط طبقا للقانون وتحرير محضر جمركي بالمبالغ الباقية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.