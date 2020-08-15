صاحب مكتب محاماة بعقار قصر النيل: الساعي ما زال تحت الأنقاض

قال حاتم محمد عباس، محامٍ بالنقض، إن الساعى العامل بمكتبه ما زال تحت الانقاض ومعه اثنان آخران.

وتابع:"أنا مكتبى فى العقار رقم 50 شارع قصر النيل الذي انهار والساعى بتاع المكتب كان بيبات فيه وما زال تحت الأنقاض ومعه اثنان آخران".

وأضاف " عباس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العمارة طراز معمارى فريد، وتم معاينتها قبل سابق ولم يظهر عليه أية أمور تقول أنه ليس بحالة جيدة.

وأردف :"العقار بنى عام 1934 ومحمود رضا وفريدة فهمى وكامل فرقة رضا كانوا يقطنون به قديماً ، وكانوا بيعملوا البروفات فى الشقة وكنا بنسمع الموسيقى".