تكريم الطلاب المشاركين في الأنشطة الصيفية بجنوب سيناء

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه سيجرى تكريم جميع الطلاب الذين شاركوا في النشاط الصيفي عبر صفحات التواصل، والذي أطلقته بعض المدارس بإدارة الطور التعليمية، تحت شعار "موهبتي في مدرستي"، بهدف تنمية مواهب الطلاب.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه لم يتم تفعيل الأنشطة الصيفية داخل المدارس، لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، ولكن ظل المعلمين على تواصل دائم مع الطلاب عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لتنمية مواهب الطلاب في الرسم وإلقاء الشعر، والغناء، وغيرها من المواهب المختلفة.

وأشار إلى أن تكريم الطلاب سيتم في بداية العام الدراسي الجديد، إضافة إلى تكريم المعلمين الذين تميزوا في تطبيق منظومة التعليم الجديدة.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لجميع المعلمين والعاملين في التربية والتعليم لجهودهم في تطوير التعليم على أرض المحافظة.