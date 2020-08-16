وزير النقل: تنفيذ 4500 كيلومتر من الطرق أهمها "الدائري الإقليمي"

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنَّه تمّ التخطيط لإضافة 7 آلاف كيلومتر من الطرق ضمن مشروعات الطرق القومية والكباري بتكلفة 175 مليار جنيه.

وزير النقل: نخطط لإضافة 7 آلاف كيلومتر طرق ضمن المشروعات القومية بتكلفة 175 مليار جنيه

وأوضح "الوزير"، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مشروعات النقل، أنَّه تم تنفيذ حتى الآن 4500 كيلو وجار التنفيذ والانتهاء هذا العام المالي من 1300 كيلو ومتبقي تنفيذ 1.224 كيلومتر.

وأشار إلى أنَّ أهم هذه الطرق هو الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كيلو اتجاهين كل اتجاه 4 حارات يتقاطع مع 18 محورًا رئيسيًا كلها خارجة من القاهرة الكبرى، ويربط 15 محافظة مع بعض ويشمل 50 عملًا صناعيًا ما بين نفق وكوبري.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات القومية، أبرزها المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما يضع حجر أساس محطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية، وفق ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتضم محطة عدلي منصور التبادلية مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع "BRT" والأتوبيس الترددي.