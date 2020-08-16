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"كل يوم" يرصد تهالك الطريق الدائري بالقرب من مدخل مدينة السلام

كتب:

شريف سليمان
06:44 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

عرض برنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON" تقريرًا يرصد تهالك الطريق الدائري بالقرب من مدخل مدينة السلام.

واستعرض البرنامج معاناة المواطنين وسائقى المركبات من مع تهالك الطريق الدائري الذي تسبب فى كثير من الكوارث المرورية، وشلل حركة السيارات، فى ظل الطرق المتهالكة.

وعلق خالد أبو بكر، قائلًا: "هذا المشهد موجود فى بلدنا، ودورنا عرض المشكلات حتى يتم حلها، ومنذ قليل كنت أشيد بمحافظ القاهرة، والآن أطالبه بالحل.. لا بد من خطة للتطوير والإصلاح ولكن هذا المنظر لا يصح".

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