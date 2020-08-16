رفع الإشغالات وإعلانات الدعاية الانتخابية لـ"الشيوخ" بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شن حملات لرفع الإعلانات والبانرات الخاصة بالدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وأضاف: كما تم شن حملات رفع الإشغالات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.