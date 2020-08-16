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رفع الإشغالات وإعلانات الدعاية الانتخابية لـ"الشيوخ" بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:29 م | الأحد 16 أغسطس 2020
رفع الإشغالات وإعلانات الدعاية الإنتخابية للشيوخ بالشرقية

رفع الإشغالات وإعلانات الدعاية الإنتخابية للشيوخ بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، شن حملات لرفع الإعلانات والبانرات الخاصة بالدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.

وأضاف: كما تم شن حملات رفع الإشغالات على حرم الطريق من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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