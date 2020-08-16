"مشروعك" يمنح قروضا للشباب بمليار و586 مليون جنيه بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بلغت مليارا و586 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق المبادرة حتى الآن.

ومولت القروض 16 ألفا و390 مشروعًا استثماريًا متنوعًا، وساهمت في توفير 48 ألف و416 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحه قروضًا ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المحاسب أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ"مشروعك"، أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع، والذى يبدأ من 25 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه، بمساهمة 6 بنوك وطنية.

ووجه محافظ البحيرة بتذليل العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، ممثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك".