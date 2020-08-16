الانتهاء من 94% من إنشاءات صوامع الغلال بسعة 90 ألف طن بالحسينية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جارٍ استكمال أعمال الإنشاءات في صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدانًا بـ18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالي 90 ألف طن بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب للإنشاءات البحرية، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء تلك الصوامع هو خدمة مركز الحسينية، والعديد من المراكز والمدن المجاورة.

وأكد المحافظ تقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لاستكماله ودخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه جارٍ العمل بالتشطيبات النهائية الخاصة بالمباني الإدارية ووضع الطوب الوردي على سور الصوامع، كما أنه جارٍ وضع بلاطات الموقع العام، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية استعداداً لإطلاق التيار الكهربائي لبدء تجربة التشغيل التجريبي للصوامع.