نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا

تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، عددا من مشروعات "المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا" بمدن المحافظة، في 8 قرى، والممولة من وزارة التنمية المحلية، بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأت "إيمان" الجولة بتفقد رصف شارع المدارس، ورصف شارع غرب الرياح التوفيقي بكفر الشرفا، ثم جرى المرور الميداني على كافة المشروعات المقترحة بها إنشاء مركز شباب بقرية الحوالة، وإنشاء مكتب بريد، ومدرسة ثانوي بنفس القرية، فضلًا عن استكمال رصف مدخلي بقرية الحوالة حتى طريق المقابر، بالإضافة إلى رصف مدخل عرب الحوالة.

وتفقدت نائب المحافظ، إنارة الطرق الداخلية بالقرية، ونقل أعمدة المعارضة لرصف طريق غرب الرياح التوفيقي، وبناء وتأسيس وتشطيب دور ثاني لمبنى الوحدة المحلية بالمنيرة الجديد على الرياح التوفيقي ودعمهم بلودر مفصلي كبير.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد سالم رئيس المدينة، وناهد جمال رئيس الوحدة المحلية بالمنيرة.