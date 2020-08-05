نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروعات تطوير القرى الأكثر احتياجا

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة لتفقد مشروعات المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا بـ8 قرى، والممولة من وزارة التنمية المحلية، وبتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير.

وبدأت "ريان" الجولة، بتفقد قرية منشأة بنها التابعة للوحدة المحلية بشبلنجة، بمركز ومدينة بنها، حيث جرى رصف طريق منية السباع كفر مويس بطول 2.5 كيلو متر، بمتوسط عرض 6متر، فضلا عن تفقد المشروعات المقترحة، وهي تطوير الوحدة الصحية بالفاروقية، وعمل توسعات بالمبنى، وتجهيز المبنى بالمعدات الطبية اللازمة، بالاضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف ووحدة إطفاء بالقرية، وتغطية 1000 مـتر من مصرف ميت يزيد بمنطقة منشأة بنها.

كما توجهت نائب المحافظ إلى لوحدة المحلية ببتمدة للمرور الميداني على كافة المشروعات المقترحة، وهي استكمال مد خطوط شبكة الصرف الصحي، بالاضافة إلى استكمال رصف طريق بتمدة / بنها، حتى عرب المقابلة بطول 7 كيلو مترات، وبمتوسط عرض 8 أمتار، فضلًا عن إنشاء مكتب بريد لجزيرة بلـي، وإقــامة مبنى سجل مدني مطور لخدمة قرى دائرة الوحدة، بالإضافة إلى إنشاء جناح داخل مدرسة الشهيد سعد عطا بكر للتعليم الأساسي، وتطوير بعض المدارس.