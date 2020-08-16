انهيار 4 عقارات في 4 محافظات خلال 24 ساعة: ضحايا تحت الأنقاض

يبكون على أطلال بيوتهم، تهدمت أحلام أسر سكنت 4 عقارات في 4 محافظات مصرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، لا يجمعهم غير انهيار مآويهم فوق رؤوسهم ما بين القاهرة والمنوفية والإسكندرية وأسيوط.

عقار أسيوط، أحدث العقارات المنهارة، اليوم، في منطقة غرب البلد بجوار نادي غرب البلد في مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انهيار منزل بمنطقة غرب البلد بجوار نادي غرب البلد دائرة القسم، وأنباء عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وانتقل فريق من الشرطة والدفاع المدني إلى مكان الحادث وتبين انهيار منزل ووجود 5 أشخاص تحت الأنقاض، وتمكن فريق الإنقاذ من استخراج 4 أفراد مصابين بإصابات مختلفة، ولا تزال هناك سيدة مسنة تحت الأنقاض، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء عقار الإسكندرية ضمن العقارات المنهارة حديثًا، خلال الساعات التي لم تتجاوز الـ24، بانهيار أجزاء من عقار قديم في حارة الحشرات بحي الجمرك في الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، ويبحث رجال الحماية المدنية عن ضحايا تحت الأنقاض، إذ تبين من معاينة الشرطة انهيار جزء من عقار قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي مساء أمس، انهار منزل قرية شنوان بمركز شبين الكوم أسفر عن 5 إصابات، وانتشال جثتين من تحت الأنقاض، وأرجع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، انهيار المنزل إلى تفريغ أحد الأهالي أسطوانة غاز كبيرة في أخرى صغيرة، ما أدى إلى حدوث انفجار وانهيار المنزل.

أطلال أخرى بكى عليها أصحابها في القاهرة وتحديدًا في شارع قصر النيل جراء انهيار العقار رقم 50، في الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، والذي كان يضم مكاتب إدارية ومعرض موبيليا، وبعد انهيار عقار قصر النيل بساعتين تسلم الأهالي وحداتهم في حي الأسمرات، وهي وحدات مفروشة بالكامل، حسب تصريح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وانتُشل 14 شخصًا من تحت الأنقاض وكلهم أصحاء، بالإضافة إلى 4 إصابات خفيفة ما بين اختناقات وكسور بسيطة.

يُذكر أن العقار كان بحالة جيدة وجرى تنكيسه في عام 1993، والانهيار كان مفاجئًا واللجنة الهندسية لم تنتهِ من قرارها وتوصياتها حتى الآن.