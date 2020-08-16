حصول 644 فندقا في 21 محافظة على شهادة السلامة الصحية منذ مايو الماضي

تسلم 20 فندقا في 6 محافظات هي: "جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والأقصر والسويس والدقهلية"، خلال الأسبوع الماضي، شهادة السلامة الصحية المعتمدة، ليصل عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة منذ منتصف مايو الماضي وحتى الآن لـ644 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار السيد عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أنَّ لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، أقرت باستيفاء هذه الفنادق لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح أنَّ الـ20 فندقا الذين حصلوا خلال الأسبوع الماضي على الشهادة تضمنت 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي: "سيرين إيلاند هوتيل، ومخيم بساطة، ومورجن لاند، وكليوباترا، كهرمانة، والوها"، و4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي: " هورايزون، وشدوان، وسي فيو فرانكفورت، وأرابيلا أزور"، وفندقين بمحافظة مطروح هما: "فندق دهيبة بسيوة، وفندق لاس فيجاس".

جاء ذلك بالإضافة 3 فنادق بمحافظة الأقصر هي: "فيليب، واشتي ريزورت، والكرنك"، و4 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس هي: "الفنار، وبالميرا، والوادي، وبورتريه السخنة"، إضافة إلى فندق الجامعة بالدقهلية.

وأكّد مساعد وزير السياحة أنَّ لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

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