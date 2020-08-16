حصول 6 فنادق بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية

حصلت 6 فنادق في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، على شهادة السلامة الصحية، المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، لمزاولة الأنشطة السياحية، للتشغيل بنسبة 50% .

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن هذه الفنادق هي سيرين ايلاند هوتيل، ومخيم بساطة، ومورجن لاند، وكليوباترا، كهرمانة، والوها، وحصلت على الشهادة عقب تقرير لجنة الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، والذي أقر باستيفاء هذه الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح المحافظ أن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية على مستوى المحافظة بلغ 162 فندقًا، ويزاولون النشاط السياحي بالفعل، بينهم 116 فندقًا بمدينة شرم الشيخ، و 4 فنادق بمدينة سانت كاترين، و 25 فندقًا بمدينة دهب، و 5 فنادق بمدينة نويبع، 6 فنادق بمدينة طابا، و6 في مدينة رأس سدر.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة بها.