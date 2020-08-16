القليوبية: استمرار فتح التحويلات بالمدارس حتى 1 نوفمبر الجاري

أصدراللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارا بتخفيض درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2020/2021 ليكون 245 درجة.

جاء القرار بناء على مذكرة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.

كما قررالمحافظ مد فترة التحويلات الداخلية والخارجية بالمدارس تيسيرا على أولياء الأمور حتى الأول من نوفمبر.

كما وافق المحافظ على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوي لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية، حيث يتم اختيار المدارس التي تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مديرعام الشئون الإدارية، على ألا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالبا ، ولا يزيد على 40 طالبا، ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقرة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات طبقا للقرار الوزارى رقم 357 فى 19/9/2018

وأكد المحافظ أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.