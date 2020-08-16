وزير النقل: السيسي يدفع كارته أي طريق يمر عليه.. "مفيش حاجة ببلاش"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس السيسى يدفع كارتة الطرق التي يمر بها، وهذا كي يكون مثالًا يُحتذى به، "عشان يبقي قدوة، عشان يقول للناس اتعلموا، زي ما بتاخدوا خدمة لازم تدفعوا ثمنها"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، أنه أثناء تسليم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاشتراك مدى الحياة لخطوط المترو، قال له "هتدفعني ثمن الاشتراك ده يا كامل؟"، فرد عليه: "لا يا ريس"، فبادر الرئيس السيسي قائلًا: "لا.. لازم أدفع الثمن معندناش حاجة ببلاش".

وأكد وزير النقل والمواصلات أن الرئيس السيسي وجه بعمل كارنيه اشتراك مدى الحياة لعدلي منصور في المترو، وكان جاهزًا بالفعل، وعن سعر اشتراك الرئيس السيسي، رد ضاحكًا: "لا.. ده اشتراك غالي أوي، اشتراك رئيس لازم يبقى غالي".