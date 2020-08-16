بعد تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى.. خطوات ملء رغبات تنسيق الثانوية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، لفتح باب ملء الرغبات عبر موقع تنسيق الثانوية العامة بداية من يوم السبت القادم 22 أغسطس وحتى الأربعاء 26 أغسطس.

تستعرض "الوطن" الحد الأدنى للمرحلة الأولي 2020، وخطوات ملء رغبات تنسيق الثانوية..

الحد الأدنى للمرحلة الأولي 2020

وفقًا لوزارة التعليم العالي فأن الحد الأدنى للمرحلة الأولي 2020 والتي جاءت كالآتي..

الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر.

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر.

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر.

خطوات ملء الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

يمكن أن تقوم بملء الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني كالآتي..

الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنـــــــا في الوقت المحدد..

يتم إدخال الرغبات بالترتيب الذي يرغبه الطالب، مع مراعاة بعض القواعد كالآتي...

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.