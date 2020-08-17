أستاذ طرق: هناك إرادة سياسية وإصرار من القيادة لحل كل مشكلات النقل

كشف الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أهمية الاستثمارات في قطاعات النقل، مؤكدا أن الخطة التي تعمل بها مصر الآن، في مجال النقل غطت عجز رهيب كان في هذا القطاع منذ 30 سنة، موضحًا أن مصر كانت سابقَا تشق 500 كيلو متر طرق في العام، أما الآن تقوم الدولة بشق 300 كيلو متر طرق في عام.

وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أنه في الأزمنة الماضية لم يكن هناك تطوير للنقل الحضري داخل المدن، أما الآن فهناك تطوير لكل الطرق داخل المدن، مستشهدًا على ذلك بمصر الجديدة ومدينة نصر ومنطقة الفسطاط.

وعن قيمة محطة عدلي منصور في الخط الثالث بمترو الأنفاق، ذكر أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن تلك المحطة تُعد محطة تبادلية ومركز للنقل، فهي تربط وسائل النقل ببضعها البعض، فبناء أي مدينة كبرى جديدة لابد من توافر فيها وسائل نقل متنوعة، بدلًا من الأتوبيسات العام فقط.

وأشار إلى أن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، يُساعد في حل الأزمة المرورية، وهناك إرادة سياسية وإصرار على حل كافة مشكلات النقل، وعندما تُصبح وسائل النقل آمنة، ستقل معدلات الحوادث، "مصر كانت من أسوأ الدول في نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق".