شكوى مواطن تكشف إجراء معمل شهير تحليل كورونا بـ2500 جنيه ببني سويف

ضبطت حملة من إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة ببني سويف، فرعاً لمعمل تحاليل شهير (خاص)، بمدينة بني سويف، يجري تحاليل كورونا "pcr" للمسافرين بالمخالفة لتعليمات وزارة الصحة، والمنوط بها استخراج تلك التحاليل.

وكشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف، إنه في إطار اهتمام وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المعامل الخاصة لمنع استغلال المواطنين المسافرين للخارج لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد، تم تكليف فريق من العلاج الحر بقيادة الدكتور بسام رونز، بمتابعة معمل تحاليل شهير، عقب استقبال شكوى من أحد المواطنين بإجرائه تحليل فيروس كورونا المستجد مقابل مبلغ مالي 2500 جنيه.

وتبين أنه عقب بمتابعة المعمل والمرور، صحة الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالتعاون مع مباحث التموين بقيادة العقيد محمد محفوظ، وجاري العرض على النيابة العامة.

وأهاب وكيل وزارة الصحة في بني سويف، المواطنين المسافرين للخارج بأن المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان وفروعها بالمحافظات ومنها المعمل الإقليمي المشترك ببني سويف، هي الجهة الوحيدة الرسمية والمعتمدة والمصدقة من وزارة الصحة ووزارة الخارجية، بعمل تحاليل الـ PCR للمسافرين للخارج، والوزارة غير مسئولة عن أي نتائج تصدر من جهات غير رسمية، والمعمل الوحيد ببني سويف الموكل بهذه المهام هو المعمل الإقليمي المشترك، وأن نموذج النتيجة موحد على مستوى الجمهورية ومختوم بخاتم شعار الجمهورية وموجود بالمطار من خلال شبكة موحدة على مستوى الجمهورية وغير ذلك سيتم إيقاف المسافر وقد حدث بالفعل.

وأشار وكيل وزارة الصحة في بني سويف إلى أن السعر الرسمي للتحليل 1200 جنيه للمصريين في حالة الدفع بالفيزا و1260 في حالة الدفع بدون فيزا، وأن المعامل الخاصة غير معتمدة وغير مصرح لها من الأساس بإجراء تحليل كورونا وسيتم إغلاقها عند ثبوت قيامها بتحاليل كورونا.