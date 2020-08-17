العثور على رضيعة أمام مسجد في قرية بالمنوفية

عثر أهالي قرية كفر شبرا زانجي التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على رضيعة أمام مسجد بالقرية، حيث قام الأهالي بنقلها لمنزل أحد المواطنين خوفا عليها.

وأبلغ أهالي القرية مركز شرطة الباجور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري عن أهل الطفلة ومراجعة كاميرات المراقبة، واللذين قاموا بدورهم بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد عدد من الأهالي أن الطفلة كانت ملقاة أمام المسجد وكان يتواجد بعض الكلاب بجوراها، وقام عدد من المواطنين بتوفير ملابس لها والكشف عليها للاطمئنان على صحتها.