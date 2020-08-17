إنشاء وتطوير 4 مدراس بمشتول السوق بـ19 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء وتطوير 4 مدارس بمركز ومدينة مشتول السوق، بتكلفة إجمالية قدرها 19 مليون و600 ألف جنيه.

وأشار إلي أنه جار تنفيذ 118 مشروعًا لإنشاء وتطوير 114 مدرسة، تضم 2049 فصلًا دراسيًا و4 إدارات تعليمية، بتكلفة 987 مليون و319 ألف جنيه بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة قطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء واقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الاجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب.

من جانبه أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين جديدة وتوسعة وإحلال جزئي لـ4 مدارس لإضافة 49 فصلًا جديدًا، ‏وذلك بتكلفة 19 مليون و 600 ألف جنيه، بمركز ومدينة مشتول السوق، موضحًا أن الأعمال شملت إنشاء جديد لمدرسة رشيدي حميد محمد الرسمية للغات لإضافة 14 فصلًا جديدًا بتكلفة 6 ملايين و700 ألف جنيه،وأعمال توسعة لمدرسة العهد الجديد الابتدائية لإضافة 8 فصول جديدة بتكلفة 3 ملايين و900 ألف جنيه، ومدرسة سيدي عباس الابتدائية لإضافة 14 فصلًا جديدًا بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإحلال جزئي لمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي لإضافة 13 فصلًا بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة عزبة أمين الحسيني للتعليم الأساسي لتوفر 11 فصلًا ‏دراسيًا جديدًا، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه، وأعمال إحلال كلي لمدرسة البتية الإبتدائية لاضافة 14 فصلًا دراسيًا بتكلفة 11 مليون جنيه.