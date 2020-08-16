"بيطري الشرقية" يشن حملة مكبرة لمكافحة الطفيليات

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه جرى شن حملة لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، والتي تؤثر في الصحة والإنتاجية وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية.

ونفذت مديرية الطب البيطري الحملة بالتنسيق مع (إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات) خلال شهر يوليو 2020م.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملات أسفرت عن رش (37 ألف و 79 رأس) و تجريع (24 ألف و 212 رأس) لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والحفاظ علي الثروة الحيوانية، مشيرا إلي أنه جرى فحص وعلاج (4 آلاف و 725 رأس) بالوحدات البيطرية.

وأضاف أنه يجري الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.