محافظ الشرقية يتفقد تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للممشى السياحي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للممشى السياحي بمدينة الزقازيق والتي تبدأ من أمام ديوان عام المحافظة، مشدداً على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الممشى لحظة بلحظة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها منعاً لإعاقة حركة المرور بالمنطقة حيث أنها منطقة هامة وحيوية وتشهد كثافات مرورية عالية على مدار اليوم، مشدداً على ضرورة وضع الحواجز الحديدية في منطقة العمل وفصلها عن الشارع الرئيسي وتنظيم حركة المرور وإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وتفقد المحافظ تنفيذ الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام كليه الأداب بجامعة الزقازيق، استعداداً لافتتاحه رسمياً، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستخدامه في قضاء أوقات سعيدة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن أعمال المرحلة الثانية للممشي شملت الانتهاء من إقامة السور الحديدي للحائط الساند وغرس الزهور في الأحواض والورود الملونة وتثبيت المقاعد الرخامية ليستخدمها المواطنون في الجلوس وقضاء أوقاتهم ، كما جرى الانتهاء من تركيب مصابيح الإنارة والأعمدة الكهربائية وبلاط الإنترلوك ، ودهان السور الخرساني والبلدورات ، لتنتهي بذلك الأعمال بالممشى والذي يمثل متنفساً هاماً للمواطنين من أبناء المحافظة.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالحفاظ على الممشى ونظافته، حيث أنه يمثل متنفس طبيعي لهم ويستخدم للإستراحة والتنزه وقضاء أوقات سعيدة.