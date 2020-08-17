"الصحة" تنصح المواطنين بمصادر طبيعية لتقوية المناعة

نصحت وزارة الصحة والسكان، باستخدام مجموعة من المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن المختلفة، واستخدامها مع الوجبات الغذائية أو بينها، وأن تكون بديلاً لنظيرتها من الأقراص الدوائية.

واستعرضت الوزارة في منشور لها مجموعة من أهم العناصر الفيتامينات ومصادرها الطبيعية؛ لتعزيز المناعة والصحة العامة وخاصة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

1) تناول الأغذية الغنية بفيتامين "ج" وفيتامين "سي" والموجودة في الموالح كالبرتقال واليوسفي واليمون والجوافة والفراولة والفلفل الحلو والملون وبعض الخضراوت مثل السبانخ والبروكلي.

2) تناول الأغذية الغنية بفيتامين "أ" والموجودة في الجزر والطماطم والبطاطا الحلوة والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.

3) الحرص على تناول الأغذية الغنية بالزنك مثل اللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة، والبقوليات مثل الفول والحمص والعدس حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، وأيضاً منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

4) تناول الأغذية الغنية بالأوميجا 3 والمتواجدة في زيت الزيتون وبذورالشيا وبذور الكتان والأسماك مثل الماكريل والتونة.