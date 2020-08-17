مؤشرات أولية: 98.6% للطب و98.4% للأسنان وظهور الهندسة بالمرحلة الثانية

كشفت المؤشرات الأولية بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، ووفقا للمجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة 2020، تخطي أكثر من 12 ألف طالب حاجز 98.65% علمي علوم، قبل إضافة الحافز الرياضي، ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب لأكثر من 98.5%، ليقف عند حد أدنى 98.6%.

وعن كليات الطب، التي تستوعب ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف طالب، أوضح المجمع التكراري، أنه لا بديل عن توجه الحكومة الممثلة في وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد المقبولين بالطب بنسبة لا تقل عن 10% من العام الماضي.

ورجح المجمع توقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان درجة واحدة أو نصف درجة عن كليات الطب البشري، لينحصر ما بين مجموع 403.5 درجة بنسبة 98.4%، و404 درجات بنسبة 98.53%.

وبالنزول قليلاً لدرجتين تلقائياً، تتوقع المؤشرات توقف القبول بكليات الصيدلة عند 403 درجات بنسبة 98.2%، وبنفس اتجاه كلية الصيدلة، فالمتوقع أن يتأرجح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعي ما بين 401.5 درجة بنسبة 97.9% أو أقل درجة بحد أدنى 400.5 درجة وبنسبة 97.68%.

وفيما يتعلق بالشعبة الرياضية، وفقا للمجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة، فهناك أكثر من 18 ألف طالب حصلوا على مجموع أكثر من 385 بنسبة 93.9%، فما فوق، فمن المتوقع أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94%، على غرار العام الماضي أو أقل بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%، ما يشير إلى وجود أماكن بعدد من كليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، خاصة أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى استقر عند 94.4% بإجمالي عدد طلاب 16665، وتقبل كليات الهندسة سنوياً عدداً لا يقل عن 17 ألف طالب، وذلك قبل إضافة كليتي الهندسة بجامعة زويل والجامعة المصرية اليابانية.

وحددت الوزارة، الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر بعدد طلاب 30855 طالبا، والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر بعدد طلاب 16665 طالبا، والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر بعدد طلاب 102165 طالبا بإجمالي 149685 طالبا.