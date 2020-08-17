إيقاف مسؤول بالمرافق ببني سويف 3 أشهر وإحالته للنيابة

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، قرارًا بوقف مسؤول بشبكات المرافق بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا يدعى " ش.ب.إ" عن العمل، لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة "أيهما أقرب"، ووقف صرف نصف راتبه خلال مدة الوقف، مع تكليف الوحدة المحلية بإخطار المحكمة التأديبية بصورة من قرار الإيقاف، واتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك بناء عن مذكرة الشؤون القانونية بالمحافظة.

واتضح من مذكرة الشؤون القانونية أن المسؤول منح خطابًا بالموافقة على توصيل مرفق المياه لمنزل مخالف، وتبين أيضًا قيامه بختم طلب تصريح اشتراك مياه "بخاتم الوحدة المحلية" على نموذج أبيض للاحتفاظ به لحين الاحتياج إليه، والتوقيع بيده على الطلب بأسماء مسؤولي المرافق وفني ومدير التنظيم، وذلك بالمخالفة للقانون.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فنية وقانونية من المحافظة وجهات أخرى، لتتولى فحص أعمال الموظف المذكور خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وإعداد تقرير بنتيجة عمل اللجنة يتم عرضها خلال شهر من بدء عملها.

وشدد محافظ بني سويف على عدم توانيه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين في موقع عمل عام يشغل وظيفة تتماس مع مصالح واحتياجات المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواجهة كافة صور الفساد، والتي تترجمها الحكومة من خلال الدفع بكافة الجهود الرقابية للجهات المعنية، بجانب تكثيف حملات التفتيش والرقابة بالجهاز الادراي للدولة، قائلًا "سنضرب بيد من حديد، وسنطبق القانون بحزم ضد كل من يخالف القانون، وقواعد وظيفته أو يتراخى ويتقاعس عن مهامه واختصاصاته".