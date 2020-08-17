السيطرة على حريق في برج التطبيقيين بنجع حمادي

تمكنت قوات الحماية المدنية بنجع حمادي، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق، نشب في برج التطبيقيين بنجع حمادي.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بنشوب حريق في برج التطبيقيين، بمدينة نجع حمادي، وانتقلت قوات من الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتمت السيطرة عليه دون امتداده إلى مستشفى خاص، وكذلك للعقارات والمحال التجارية المجاورة.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.