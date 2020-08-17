قاض باستئناف القاهرة يتهم ضابطا مفصولا بالاعتداء عليه بشبين الكوم

اتهم "أ. م. ر" المستشار بمحكمة استئناف القاهرة بدرجة رئيس محكمة، ضابط شرطة مفصولا بإصابته بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نتيجة مشادة بينهما في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحُرر محضر بالواقعة برقم 9364 لسنة 2020 بقسم شرطة شبين الكوم.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المشاجرة وقعت بين الطرفين نتيجة خلافات سابقة بينهما أثناء تواجدهما في أحد الشوارع بمدينة شبين الكوم، وحدثت فيها بعض الإصابات البسيطة، وحُرر على أثرها محضر بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مضيفا أن الضابط المفصول مالك لإحدى الصيدليات في مدينة شبين الكوم.

من جانبه نفى المستشار ثروت عامر رئيس نادي قضاة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن يكون المستشار المعتدى عليه عضوًا بمجلس إدارة النادي في المنوفية، مشيرًا إلى إخطاره مساء أمس بوقوع مشاجرة بين طرفين أحدهما مستشار، والذي نُقل إلى المستشفى.

وقام المستشار بتحرير تقرير طبي بالواقعة، لإثبات بعض الإصابات المتفرقة بالجسم، وحُرر محضر بالواقعة بدائرة القسم، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.