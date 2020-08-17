"تاج الدين": التعامل مع أزمة كورونا لا يحتمل أنصاف الحلول

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لا يحتمل أنصاف الحلول، مؤكدا أن فيروس كورونا مازال موجودا في العالم، وهناك دول بها أعداد كبيرة جدًا والمرض منتشر بشدة.

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يجب الاستمرار بنفس مستوى الحرص حتى وإن تراجعت أعداد الإصابات، واستخدام كل الأساليب الوقائية في هذا المجال، حتى تعلن الدولة إجراءات أخرى غير المعلنة حاليا.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية إلى أن أساليب التدريس في الفترة المقبلة سيكون لها معايير آخرى ستحدد في وقتها، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الأبحاث الإكلينيكية تجرى حاليا، وصل عددها لـ60 بحثا.