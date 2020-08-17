"دستورية النواب": ربع عدد البرلمان المقبل من السيدات

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته، هو عبارة عن استحقاق دستوري يأتي بسبب التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب في أبريل 2019 والتي جعلت تكوين مجلس النواب مغايرًا عما سبق.

وأضاف "الطماوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن النص الدستوري اشترط أن يتضمن مجلس النواب ما لا يقل عن ربع عدد النواب من المرأة، إضافة إلى الفئات الأخرى التي تم تمثيلها في البرلمان الحالي مثل الشباب والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ نظام المختلط للانتخاب بواقع 50% للقائمة و50% للفردي، كما جرى تقسيم القوائم الانتخابية لـ4 قوائم على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للنظام الفردي كان لابد أن يتم تعديل للقانون الدوائر، بما يراعي تمثيلا عادلا للسكان والمحافظات.

لافتا إلى أن المحكمة الدستورية وضعت ضوابط محددة إذ يتم جمع عدد السكان مع عدد الناخبين ثم تقسيمهما على 2 ليكون الناتج متوسط تحديد الوزن النسبي للمقعد، موضحا أن الحد الأدنى للوزن النسبي للمقعد الفردي أصبح 214 ألف صوت والحد الأقصى 357 ألف صوت.