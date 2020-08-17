وزيرة الهجرة: مصر تشهد حراكا اقتصاديا بالرغم من أزمة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، إن المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، نفذ المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بـ"داون تاون دلتا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هذا الأمر استغرق عامين فقط، متابعةً: "سعيدة بافتتاح هذا المشروع الكبير في محافظة الغربية ونفخر به كمصريين".

وتابعت: "لا بد أن تعرف الدولة فرصها الاستثمارية وتؤكد على صورتها الإيجابية، بسبب جائحة كورونا واجهنا تحديات اقتصادية كبيرة، ورغم ذلك فإننا نتطور ومستمرون في المشروعات والتنمية ونشهد حالة من الحراك الاقتصادي داخل الدولة".

وأردفت: "مصر تحتاج أولادها، وعندما يأتي أحدهم من الخارج ليستثمر في مصر، مثل المهندس أشرف دوس، فإنني يجب أن أقرب المسافات، وأحب أن أشيد بدور وزير التموين في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن المهندس أشرف ينتمي إلى محافظة الغربية، ووجد هناك من القوة الشرائية الكبيرة ما يدفعه إلى إنشاء هذه المنطقة اللوجستية، حيث لم تكن تحتوي المحافظة على أي أدوات للترفيه، بالإضافة إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن هذا المشروع سيوفر فرصًا كثيرة لشباب المحافظة، كما جرى فتح ملعب ضمن المشروع بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.