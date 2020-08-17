وزير قطاع الأعمال: دمج وإعادة هيكلة 32 شركة لمنافسة القطاع الخاص

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك خطة لدمج وإعادة هيكلة شركات المقاولات التابعة للوزارة، موضحًا أن الشركات تحتاج لتركيز أدائها وتسويق مشترك للوصول للمستهلك، "احنا اعتمدنا فترة طويلة على شركات المقاولات على الشغل اللي جاي من الحكومة بالتوجيه، ولكن لازم ننافس القطاع الخاص".

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن ملف تطوير الغزل والنسيج كبير، وجرى التفضيل بعدم الاكتفاء فقط على الصناعة، ولكن زراعة وتجارة الأقطان والزهر ثم الحليج ثم تجارة الأقطان التي تخرج من المحالج.

وأشار إلى أنه لابد من تحسين عملية زراعته وتحليجه للاستفادة منه بصورة أكبر، لافتا إلى أنه يجري إعادة هيكلة إدارية لحوالي 32 شركة منهم 9 للغزل والنسيج وواحدة للتجارة والحليج، وهناك استثمارات تتعدى 21 مليار جنيه في سلسلة الإنتاج، ونأمل في زيادتها خلال العامين المقبلين.