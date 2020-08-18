مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية يتابع مشروعات الحماية بالطور

أجرى المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة جنوب سيناء، الاثنين، جولة بمدينة الطور، لمتابعة مشروعات حماية مدينة الطور من أخطار السيول، ضمن المرحلة الثانية لمشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول.

وتفقد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية موقع إقامة سدين بوادي ميعر، وإنشاء بحيرة الأعوج.

وقال مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إنه جاري تجهيز وتشوين طبقات "B.C.D" بسدي 1 ، 2 بوادي ميعر، وجاري الحفر لبحيرة الأعوج، وتكوين الطبقات لحاجز البحيرة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أن المشروع تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء قطاع المياه الجوفية.