مستشار الرئيس: ما زلنا نتعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر مازالت تتعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على بقية دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "هناك حالات كثيرة تصاب بالفيروس دون ظهور الأعراض عليها، ومعظم الإصابات أعراضها بسيطة جدًا مثل بعض الآلام في الجسم والرشح والعطس ودرجة الحرارة مرتفعة بنسبة قليلة، وحالات قليلة تصاب بمرض شديد".

وتابع: "قد تحدث بعض الأعراض في الجهاز الهضمي في صورة مغص أو إسهال متكرر"، لافتًا إلى أن احتمالات ظهور موجة ثانية لفيروس كورونا احتمالات مبنية على ما يسمع من الخارج وعلى مشاكل مرضية لفيروس كورونا في مراحل سابقة.