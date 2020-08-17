مستشار الرئيس: كورونا مستمر حتى نهاية الشتاء المقبل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مناعة القطيع ضد فيروس كورونا تتوقف على عدد الإصابات المتكررة، والأجسام المناعية عند المرضى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن المناعة الجماعية يمكن تكوينها عبر أكثر من طريقة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا مستمر ولن يتوقف حتى نهاية فصل الشتاء المقبل.

وحول إمكانية إصابة المتعافي من كورونا بالمرض مرة أخرى، قال مستشار الرئيس: "من الناحية الإكلينيكية والعملية، يكون المتعافي لديه مناعة وترصد أجسام مناعية، لكن لا يوجد ما يثبت أن هذا الأمر يعطيه مناعة كاملة".

وأوضح، أن فيروس كورونا يشبه الإنفلونزا لكن حدته وأعراضه أكثر شدة، ومن ثم يجب الاستمرار في الحرص والالتزام بالإجراءات الوقائية.