مستشار الرئيس للمواطنين: كورونا ما زال موجودا.. احرصوا على أنفسكم

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد في اجتماعه اليوم لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على نقاط في منتهى الأهمية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "كل المواطنين يجب أن يستمروا في الحذر والحرص، حفاظا على أنفسهم والوطن".

وتابع: "خلال الفترة الماضية تحققت بعض النتائج الجيدة، مثل انخفاض عدد الإصابات والحالات التي تحتاج إلى مستشفيات، والحالات التي تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي".

وأوضح أن شدة المرض تراجعت بشدة في كثير من الحالات، مؤكدًا أن المرض ما زال موجودًا، إذ يجرى رصد بعض الإصابات، لذا يجب الحرص الشديد واتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان خلو البلاد من هذا المرض.