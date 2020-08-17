الأنفاق: الخط الرابع يتكلف 70 مليارا .. و3 سنوات لتنفيذ المرحلة الأولى

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن هناك توجيهات صريحة بالارتفاع بمستوى الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق ليواكب مستوى الخط الثالث، من خلال شراء قطارات وتغيير بوابات الدخول، موضحًا أن الخطة المقبلة تتضمن شراء 32 قطارًا جديدًا للخط الأول، ورفع كفاءة 23 قطارًا، إضافة إلى تطوير المحطات ونظم الإشارة، ووجود ساحات انتظار للسيارات في كل المحطات.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن الهيئة رصدت ردود فعل جيدة اليوم بعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث وجودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا أن كل محطة في خطوط المترو تحتوي على 65 كاميرا مراقبة، وأن محطة عدلي منصور يتم بها تجربة وجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

وأشار إلى أن شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم نفذتا المرحلة الرابعة من الخط الثالث، مشيرًا إلى أن وزير النقل أعلن عن التحالف المصري الذي سيبدأ العمل في الخط الرابع من حي الأشجار للرحاب، وسيتكلف العمل فيه 70 مليار جنيه، على أن تبدأ المرحلة الأولى من حي الأشجار للملك الصالح، من خلال نفقين تحت الأرض وسيستغرق العمل في المرحلة الأولى 3 سنوات.