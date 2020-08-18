3.68 مليار جنيه لتطوير القطاعات الخدمية في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وجهت بإقامة استثمارات على أرض المحافظة بقيمة 3.68 مليار جنيه، لتطوير القطاعات الخدمية، والزراعية، والكهرباء، والتعليم.

وأكد أن المحافظة ستشهد خلال العام المالي الجاري (2020/2021) طفرة تنموية في المجال الزراعي، وتوطين بدو جنوب سيناء، وامتهانهم حرفة الزراعة، خاصة في ظل توافر موارد المياه، عن طريق تخزين مياه الأمطار والسيول في البحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها ضمن أعمال حماية المحافظة من أخطار السيول.

وأوضح أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء 15 تجمعًا زراعيًا، و7 تجمعات سكنية زراعية لتوطين الأهالي.

ولفت إلى أن هذه التجمعات سيجري توصيلها بكافة الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، إضافة إلى إنشاء مدارس ومراكز شباب بها، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين بواقع 5 أفدنة لكل أسرة ومنزل على مساحة 175 مترا مربعا.

وتابع: "كما يتضمن برنامج التنمية رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الواقع في نطاق مدن خليج العقبة، ويستهدف رفع كفاءة طريق شرم / دهب، بطول 4.5 كيلو متر، بداية من تقاطع وادي مدسوس حتى تقاطع وادي الكيد، وتوسعة وازدواج طريق دهب/ نويبع بطول 75 كيلو متر، لخدمة السياحة، والحد من الحوادث التي تقع على هذا الطريق".