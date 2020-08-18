سلمى حصلت على 35 درجة بعد التظلم وأصبح مجموعها 97%: هدخل إعلام

حلم نما بداخلها سنوات عدة كاد أن ينتهي حين ظهرت نتيجة الثانوية العامة بمجموع لم يبلغ الـ90 في المائة، وكأن كلية الإعلام ابتعدت أميالا عن مرماها، رغم رؤيتها الشهادة ودرجاتها لم تصدق سلمى حقيقة الأمر، ساورها الشك وعزمت النية على التظلم لإثبات حقها، وما أن تم فتح الباب لتلقي الطلبات كانت من أوائل المتقدمين بشكواها لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية لتحصد نتيجة تعبها كله دفعة واحدة، أولا بإثبات حقها وثانيا بتحقيق حلم الالتحاق بالكلية التي تمنتها.

35 درجة في نتيجة امتحان مادة اللغة العربية بالثانوية العامة، غيرت مجرى التنسيق الخاص بالطالبة سلمى حاتم، طالبة مدرسة منارة القاهرة الثانوية الخاصة بنات بإدارة شرق مدينة نصر، حيث أثبت التظلم الذي تقدمت به حصولها على 75 بمادة اللغة العربية من أصل 80 درجة وليس 40 درجة كما أظهرت النتيجة من قبل، "كنت متأكدة إن دي مش درجتي عشان كده روحت اتظلمت، ولما روحت لاقيت مكتوب على مظروف الورقة من بره أصلا 75 درجة، بس اتنقلت في الكشوفات بالغلط"، تقول سلمى في بداية حديثها لـ"الوطن" عن الواقعة الخاصة بها.

سلمى: الدرجة مكتوبة على المظروف من برا واتنقلت في الكشوفات غلط

97.4 % هو النتيجة الجديدة للطالبة سلمى، طالبة الشعبة الأدبية، بعد حصولها على حقها في درجات مادة اللغة العربية وكانت من قبل ظهرت النتيجة بمجموع 88% تقريبا، وبحسب روايتها، إجراءات تعديل النتيجة لم تستغرق وقتا طويلا لكون الأمر واضحا ولم تحتاج إلى مراجعة التصحيح، وسط فرحة شديدة تملكتها هي ووالدتها التي حضرت معها التظلم، "كنت بحاول أمهد لنفسي المجموع القليل بس كنت حاطة أمل في ربنا يظهر الحقيقة، بس دلوقتي الحمدلله هقدر أدخل إعلام القاهرة وأحقق حلمي".

طوال الشهور الماضية وفي ظل أزمة فيروس كورونا التزمت سلمى بمراجعة دروسها ومذاكرتها في المنزل، وسط إحساس بالقلق والتوتر من الامتحانات في ظل ظروف الوباء، كنت مستنية النتيجة تفرحني عن الضغط والقلق اللي عيشته والحمدلله إن حقي رجعلي"، مختتمة حديثها بتوجيه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم وسرعة طباعة الشهادة الجديدة فور إثبات حقها بالدرجات الإضافية في اللغة العربية.